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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, мог совершить преступление, находясь под действием противовирусного препарата. С таким заявлением выступил его адвокат Александр Почуев.

Они вместе с Анастасией принимали противовирусные препараты — у защиты возникли вопросы, что это могло на человека в возрасте сильно повлиять, и он просто потерял контроль, — рассказал адвокат, добавив, что сторона защиты опирается на эту версию.

По его словам, есть ещё одна версия, согласно которой Соколов был в состоянии аффекта.

63-летнего историка сотрудники МЧС достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе последовавшего обыска в квартире историка обнаружили фрагменты тела молодой девушки.

Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. 10 ноября на допросе у следователей преподаватель признался в убийстве, писал NEWS.ru.