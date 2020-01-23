Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, опроверг сообщения об оказываемом на него давлении частой сменой сокамерников в СИЗО.
Он утверждает, что информация об оказании психологического давления в виде смены сокамерников на него не соответствует действительности, — передаёт ТАСС слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.
63-летний историк и преподаватель СПбГУ 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, учившаяся у Соколова. 10 ноября на допросе у следователей Соколов признался в убийстве.
Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Соколова сообщил о завершении психолого-психиатрической экспертизы его подзащитного.
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