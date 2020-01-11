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Обвиняемый в кровавом убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, находящийся в СИЗО, планирует дописать свой роман в колонии. Он готов отдать учреждению 50% гонорара от рукописи, чтобы ему позволили пользоваться компьютером. Об этом рассказал Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников

Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере, — рассказал Мельников в интервью телеканалу «360».

Он добавил, что обвиняемого перевели из центра психиатрии в СИЗО-2. Сейчас в камере у обвиняемого есть телевизор и большая библиотека. Доцент планирует выпустит анонс своего романа до завершения следствия.

8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу — у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Труп принадлежал его выпускнице Анастасии Ещенко. Они встречались уже пару лет и жили вместе. Их соседка рассказывает, что часто слышала ругань и скандалы, доносившиеся из квартиры, писал NEWS.ru.