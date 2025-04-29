Историк развеял миф о ключевой роли ленд-лиза в победе СССР над фашизмом Историк Залесский назвал спекуляцией миф о победе СССР в ВОВ благодаря ленд-лизу

Фото: Александр Соколенко/РИА Новости

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Утверждение о том, что без ленд-лиза Советский Союз проиграл бы Великую Отечественную войну, является спекуляцией, заявил NEWS.ru историк Константин Залесский. Он выразил мнение, что при отсутствии ленд-лиза СССР все равно одержал бы победу над фашизмом, но с более серьезными потерями. По словам историка, поставки США в Советский Союз составляли около $13 млрд, что являлось серьезной суммой по тем временам.

Само по себе утверждение, что без ленд-лиза Советский Союз не справился бы, — это, конечно же, спекуляция. Это выдавание желаемого за действительное. Но надо отметить, что при отсутствии ленд-лиза Советский Союз, скорее всего, выиграл бы, но потери были бы более серьезными. Если мы будем говорить по объемам ленд-лиза, то это достаточно серьезная сумма. Поставки в СССР составляли порядка $13 млрд. Конечно, мы справились бы и без этих поставок, но они были нам достаточно неплохой помощью, — пояснил Залесский.

Так, по его словам, Советский Союз получал не только технику, но и, например, армейские ботинки, которые предназначались в том числе и гражданскому населению. Кроме того, добавил историк, на втором этапе ленд-лиза важную роль играли поставки продовольствия в районы, находящиеся в оккупации.

Мы получали не только военную технику. Например, мы получили 15 млн армейских ботинок, мы могли одеть наших военнослужащих. Эта же обувь использовалась и для гражданского населения. На втором этапе ленд-лиза важную роль играли поставки продовольствия для тех же южных районов, которые находились под оккупацией, под постоянными ударами, — заключил эксперт.

Ранее Залесский рассказал, что миф о заваленном трупами советских солдат СССР был придуман в Европе в XIX веке. По словам историка, тогда Россию называли «большим катком» из-за огромного числа жителей.