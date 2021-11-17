Историк рассказал о жалобах немцев на советскую власть после Второй мировой

Немцы посылали множество жалоб на советских военнослужащих после поражения ФРГ во Второй мировой войне. Тогда маршалу Жукову пришлось признать обоснованность претензий проигравшей стороны и видоизменить свои приказы на немецкий лад, рассказал Lenta.ru историк Владимир Козлов.

Немцы засыпали военную администрацию жалобами на поведение военнослужащих. Маршал Жуков признавал обоснованность этих жалоб и наполнил свои жёсткие приказы о наведении порядка в советской зоне оккупации немецкими смыслами, — напомнил Козлов.

Он отметил, что в первый год после завершения Второй мировой войны представители СССР и местные немцы относились друг к другу с большой настороженностью. Стороны разделяло не только отношение к прошедшей войне, но и понимание миропорядка, заверил Козлов. По его словам, на немцев оказывал влияние комплекс превосходства над побеждёнными, а представители СССР видели на стенах свастику и самодельные листовки.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не стыдиться воспоминания о Второй мировой войне. Он заявил, что принятие ответственности за историю не означает уклонение от конфронтации с конфликтами настоящего.