Историк рассказал, какую проблему не решили на флоте после гибели «Курска»

Более чем через 20 лет после гибели подлодки «Курск» на Северном флоте так и не появились суда — спасатели подводных лодок, заявил историк Дмитрий Жаворонков «Царьграду». Он рассказал, что во время трагедии спасательные аппараты АС-32, АС-34 и АС-36 постоянно спускались под воду, но так и не смогли пристыковаться к лодке.

У нас есть проект 21 300 типа «Игорь Белоусов». Такое судно построено в единственном экземпляре, служит оно на Тихом океане. На Северном флоте таких судов нет. <...> Мы помним эту ситуацию, когда один за другим спасательные аппараты Северного флота спускались к «Курску» и не могли пристыковаться к комингс-площадке. Что в это время происходило в семьях подводников, одному богу известно, — сообщил Жаворонков.

Он объяснил, что и сейчас есть огромный риск для подводных лодок, несмотря на обновление спасательных глубоководных аппаратов (СГА). По мнению историка, суда — спасатели подводных лодок с барокамерами и современными СГА «Бестер» жизненно необходимы на флоте.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения со следящей за ней подлодкой НАТО. Он воздержался от официальных обвинений, хотя с «с вероятностью 90%» может указать название субмарины-виновницы.

Эту версию назвали неподтверждённой, так как сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия её отрабатывали, но никаких доказательств этому не нашлось.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.