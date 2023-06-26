Историк рассказал, как мощи Ильи Муромца оказались в Киево-Печерской лавре Историк Богданов: светские власти не считали мощи Ильи Муромца в киевской Лавре ценностью

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Мощи Ильи Муромца оказались в Киево-Печерской лавре, поскольку во времена Владимира Красного Солнышка, когда русский святой постригался в монахи, был один основной монастырь, поделился в комментарии NEWS.ru историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Богданов. В былые времена, когда религия была частью государственности, о перемещении мощей никто не думал — церковные деятели стремились умереть и быть похороненными в своем монастыре. А светские власти, по словам историка, в дальнейшем не считали святые мощи музейной ценностью.

В монашеской среде считается крайне важной обитель, в которой ты постригся, и многие деятели церкви старались уйти в свой монастырь, в нем умереть и быть похороненным. Так что идеи перемещать мощи церковным властям никогда не приходило, а светские власти не считали, что это представляет какую-то музейную ценность, поэтому мощи Ильи Муромца все это время и оставались в киевской Лавре, — рассказал Богданов

Упомянутые мощи условно привязывают к имени былинного персонажа Ильи Муромца. Некоторые исследователи отождествляют его со святым Илией Печерским Чеботком, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев договорился с ЮНЕСКО о передаче мощей русских святых в европейские страны. Священнослужителей заверили, что церковную ценность отдадут на хранение и вернут в более спокойные времена, но в СВР уверены, что возвращать мощи не будут.