https://static.news.ru/photo/557f05b2-6987-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Прах первого космонавта СССР Юрия Гагарина нужно похоронить вместе с телом его жены Валентины, которая умерла 17 марта, считает ведущий специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко.

Историк считает необходимым убрать некрополь у кремлёвской стены и перенести захоронения покоящихся там российских деятелей на кладбища. Так же, по его мнению, стоит поступить и с прахом Гагарина, передаёт РИА Новости.

Надо выделить место на одном из кладбищ страны. Перезахоронить их вместе. Поставить ему шикарный памятник, — сказал Глушко.

Похороны Валентины Гагариной состоятся 20 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Как писал NEWS.ru ранее, незадолго до своей смерти первая в СССР женщина-лётчик первого класса Марина Попович рассказала о своей дружбе с семьёй первого космонавта Юрия Гагарина и его жены Валентины. Оказалось, что Попович была их соседкой по подмосковному Звёздному Городку.