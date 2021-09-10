Историк опроверг незаконность присоединения Дальнего Востока к России

Россия присоединила к себе территорию Дальнего Востока, ничего не захватывая у Китая. Кроме того, большевики никому не обещали вернуть эти земли. Об этом телеканалу «360» рассказал историк Олег Хлобустов, комментируя статью немецкого журналиста.

Нельзя говорить, что здесь были какие-то иные государства. Хотя китайские купцы ходили, также вели обмен с местным населением. Но географически сложилось, что постепенно определились государственные границы, которые теперь существуют, — отметил историк.

По его словам, Российская империя в XIX веке расширяла территории и двигалась на Восток. Постепенно страна дошла до Тихого океана.

Также очень странной является версия, что большевики обещали Китаю территории Дальнего Востока. Возможно, конечно, такие слова говорил кто-то из местных руководителей, но в истории их не сохранилось и на сегодняшний день такие факты неизвестны, сообщил эксперт.

Захвата не было. Захват и присоединение — разные вещи. Присоединение — естественный исторический процесс, через торговлю, культурные связи, когда территория и население входят в состав другого государства, — резюмировал Хлобустов.

Ранее журналист Петер Диттмар в статье, опубликованной немецким изданием Die Welt, рассказал, что Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. В своей публикации Диттмар упомянул якобы имевшую место жестокость по отношению к местному населению.