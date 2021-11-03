Историк объяснил появление Дня народного единства как праздника

Историк Илья Будрайтскис рассказал в разговоре с NEWS.ru откуда появился праздник «День народного единства». Специалист отметил, что новым «выходным», на самом деле, заменили не самую удобную дату.

Этот праздник, как известно, стал праздником относительно недавно, всего лишь 15 лет назад, когда он был изобретён специально для того, чтобы заменить 7 ноября в качестве праздника, — рассказал Будрайтскис.

Эксперт напомнил, что 7 ноября отмечали праздник Октябрьской революции и его было решено заменить, так как революция «всегда воспринималась как противоположность единству». По словам историка, такие события воспринимались как показатель противоречия между властью и простым народом.

И напоминание об этом конфликте доставляет властям, в первую очередь нынешним, которые не связывают себя с советским наследием, дискомфорт, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что День народного единства был разработан для того, чтобы заменить «сомнительный с точки зрения единства» праздник 7 ноября. Будрайтскис добавил, что идея для нового мероприятия родилась из истории страны 17 века, когда происходила смута, и праздник решили учредить по окончанию военных событий тех времён. Однако историк также заметил, что далеко не все россияне могут внятно объяснить, почему 4 ноября является выходным днём.

Я думаю, в этот день, учитывая все обстоятельства праздника, я бы посоветовал подумать о том, что такое «народное единство», кто и с кем един. Если у кого-то в этот день хватит терпения и мотивации почитать, что действительно происходило в начале 17 века в России, то это многое прибавит к пониманию сложности процессов нашей истории, — подчеркнул эксперт.

Если же вспоминать о действительно значимых событиях единства русского народа, то стоит вспомнить Вторую мировую войну, когда почти вся страна вышла на защиту своего отечества. Однако специалист отметил, что любое государство мира пропагандирует «народное единство» как единство власти и народа.

Подлинная история нашей страны показывает, что такого единства большую часть истории не было. В нашей истории было народное восстание, рабство, холопство. В нашей истории было огромное количество людей, которые бежали из-под власти государства, потому что не хотели жить по его законам. Поэтому любая пропаганда государственного единства она связана с тем, что нужно просто признать власть государства, — сказал историк.

Он дополнил, что те исторические факты, которые не подтверждают эту теорию о «единстве», в конечном итоге признаются «неважными». Зато на первый план выходят те фрагменты, когда большинство граждан страны объединены общим делом. Таким образом, современные россияне начинают считать, что вся история страны состоит только из побед и праздников, заключил Будрайтскис.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза рассказал в беседе с NEWS.ru о своём отношении к этому празднику. По его мнению, говорить о единстве в России не приходится, поскольку ни в одном пункте желания и устремления власти не пересекаются с интересами народа. У народа задача — выжить, у власти — заработать больше денег.