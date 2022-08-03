Историк объяснил, почему Зеленский назвал ситуацию под Авдеевкой «адом» Военный историк Норин про «ад» Зеленского под Авдеевкой: у России бесконечные снаряды, у ВСУ — бесконечный люди

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского про «ад» для ВСУ в районе Авдеевки и Песок «не говорит ни о чем новом», рассказал NEWS.ru военный историк Евгений Норин. По его словам, «русские серьезно изменили ситуацию у окраин Донецка. Авдеевка и Пески штурмуются». Таким образом он прокомментировал обращение Зеленского к согражданам в своем Telegram-канале, в ходе которого лидер сообщил, что ВСУ не могут «переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад».

Пески и Авдеевка штурмуются. Зеленский, судя по всему, ищет объяснение, почему их сдадут, а сдавать не хочется, потому что именно благодаря контролю над Песками и Авдеевкой удавалось держать под огневым контролем значительную часть ДНР и конкретно Донецка. И сейчас русские постепенно оттесняют противника с перспективой выхода в тыл группировок восточнее, — считает Норин.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, у российской армии по-прежнему огневое превосходство над ВСУ. Он также предположил, что «русские, обладая довольно скудными людскими ресурсами, уступая ВСУ в численности личного состава, продолжают владеть инициативой, накапливают людей и огневые средства на нужных участках».

По украинским частным свидетельствам, там перемалывают живую силу ВСУ под Песками и Авдеевкой. Зеленский вынужден стелить соломку, чтобы объяснить согражданам, почему снова зрада произошла, — добавил Норин.

Историк также призвал «не самообольщаться, противник постарается сконцентрировать качественно новую группировку, во многом переоснащенную западным оружием, подготовленную иностранными специалистами и плотно интегрированную в их структуру поддержки».

Продолжается избиение неприятеля (ВСУ. — NEWS.ru). У русских стволов много, огромное количество, что позволяет создавать достаточную огневую мощь. По отзывам украинских же солдат, окопы перемалываются в одну калитку. Это такая Первая мировая, куда с артиллерией пришла только одна страна. Как сказал знакомый артиллерист — у ВСУ бесконечные люди, у нас — бесконечные снаряды, — подытожил Норин.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в свою очередь ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «находится в стрессе». Представитель администрации добавил, что американский лидер Джо Байден прекрасно это понимает и готов продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, президент США относится к главе Украины с уважением.