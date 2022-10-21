Историк рассказал, кого должен испугаться Зеленский для диалога с РФ Военный историк Норин: Зеленский пойдет на переговоры в случае катастрофы ВСУ на поле боя

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией в случае катастрофического поражения ВСУ и возникновения угрозы его жизни, заявил NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Кроме того, украинский лидер согласится на контакты с Москвой, если будет бояться РФ и своих граждан сильнее, чем «группу поддержки» на Западе. Так собеседник прокомментировал планы главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время обсудить ситуацию на Украине с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация не устраивает ни Россию, ни Украину, ни Запад. Ни Украина, ни Россия не истощили свои возможности, их экономика не рухнула, тем более сейчас РФ продолжает операцию по уничтожению украинской энергосистемы. Вряд ли может быть так: [ВС РФ] только изменили стратегию, начали принимать меры, недавно объявили мобилизацию, мобилизованные начали массово прибывать в зону боевых действий, и тут мы говорим: «Ребята, заканчиваем, фигово вышло». И с той стороны то же самое — куча людей проходят обучение, поставляется техника, оружие, — добавил Норин.

По словам историка, Москва и Киев сейчас могут договориться по обмену пленными и «работе очередного нефтепровода». Эксперт подчеркнул, что Зеленский также согласится начать диалог с Путиным, если ВС РФ конвертируют победу над ВСУ в новые территориальные приобретения.

Очень сомнительно, что сейчас до чего-то договорятся. Может быть локальное соглашение по обмену пленными, по работе нефтепровода очередного. О прекращении боевых действий сейчас речи не идет, если только ВС РФ не нанесут ВСУ тяжелое поражение и не конвертируют победу в территориальные приобретения с перспективой продолжать, — отметил Норин.

Ранее Эрдоган рассказал, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. По мнению турецкого лидера, российский лидер стал гораздо мягче в вопросе проведения переговоров с украинской стороной.

Ранее Путин заявил, что Киев отказался от диалога с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения, и совершает покушения на местных чиновников.

В свою очередь Зеленский на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Путин.