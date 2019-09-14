https://static.news.ru/photo/c9159d4a-d6c2-11e9-af21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Председатель Уральского отделения Археологической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как по фамилии можно узнать происхождение своего рода.

По его словам, в первую очередь нужно пообщаться со старшими родственниками, а после посетить архивы.

Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно, придётся обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу, — отметил он.

Специалист также подчеркнул необходимость учитывать то, что нужные документы, возможно, будут в плохом состоянии, и поэтому их будет сложно расшифровать. При этом есть риск, что нанятые для исследования эксперты могут оказаться мошенниками и составить «липовую» родословную.

Помимо этого историк пояснил, что каждая фамилия имеет свою личную историю, благодаря чему есть возможность узнать о своём роде вплоть до эпохи Ивана Грозного, а если повезёт — «копнуть ещё глубже», передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов объяснил историю происхождения самых распространённых в России фамилий.