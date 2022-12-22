Историк моды Васильев посоветовал наряды серебряных оттенков на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

При выборе наряда для празднования Нового года женщинам следует обратить внимание на одежду серебряного цвета, рассказал СМИ историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Коротким платьям лучше по возможности предпочесть длинные, а мини-юбка является худшим вариантом для данного праздника, пояснил эксперт. По его словам, в будущем году в моду войдут ткани с люрексом, блестками и пайетками, которые также можно использовать в новогоднем наряде.

Если есть возможность, конечно, лучше надеть длинное платье, а не короткое. Если нет возможности, то платье миди. Если будет яркая вечеринка и танцы, то тогда можно пойти и в мини, но это самый плохой вариант из всех, — дополнил Васильев.

Мужчинам, по словам специалиста, в Новый год следует лишь придерживаться праздничного стиля. Им стоит надеть пиджак, хотя лучшим вариантом был бы смокинг. Также для новогоднего наряда мужчины могут использовать пуловер или рубашку с галстуком.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.