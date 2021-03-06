Историк моды показал тип платья, которое сильно стройнит

https://static.news.ru/photo/8b1fa8ce-7f35-11eb-ba0c-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев в новом выпуске программы показал, какой тип платья является модным в текущем сезоне и при этом зрительно сильно стройнит. Специалист отметил, что такой эффект достигается за счёт покроя изделия.

Это маленькое чёрное платье — прекрасный парафраз известной коллекции Кристиана Диора 1955 года, которая называлась «Силуэт Н», — сказал ведущий.

Он отметил, что особенность такого платья заключается в том, что две параллельные вертикальные линии прерываются по центру сужением, что и создаёт эффект тонкой талии и стройности. В сочетании с аккуратными туфлями и аксессуарами этот предмет гардероба придаёт девушкам лёгкость и изящность.

В свою очередь его соведущая Эвелина Хромченко отметила, что в гардеробе стоит иметь не одно такое платье, а целую коллекцию, чтобы иметь возможность подобрать себе комплект для любой ситуации. По её мнению, у каждого такого наряда — свой функционал. В одном стоит идти на работу, а в другом на светский вечер. Универсальных вариантов, как считалось ранее, на самом деле нет.

Как писал NEWS.ru, фешен-редактор Independent, журналистка и стилистка Пруденс Уэйд назвала вещь, которая никогда не выйдет из моды и будет актуальна во все времена. Она объяснила свою точку зрения на сайте издания. Специалист пояснила, что тренчи — вещь удобная, элегантная и универсальная. Кроме того, они идеально подходят как мужчинам, так и женщинам, а также хорошо смотрятся на любом типе фигуры. Таким образом, тренчи никогда не утратят своей актуальности и будут хорошо носиться во все времена, обеспечивая себе место на модных подиумах.