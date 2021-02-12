Истории медиков — героев акции «Пожалуйста, дышите!» покажут в цирках

https://static.news.ru/photo/9320dc0c-6e0d-11eb-996f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Истории героев акции в поддержку медработников «Пожалуйста, дышите!» покажут в рамках благотворительных спектаклей в цирках России с 12 по 14 февраля.

Роликами с историями медиков — участников акции, начало которой медиагруппа «Россия сегодня» дала летом 2020 года, выведут на медианосители во время представлений в рамках благотворительного проекта Росгосцирка «Во имя бьющихся сердец». Акция открылась 12 февраля спектаклем «Песчаная сказка» в Омске. Ожидается, что в ней примут участие более 20 цирковых коллективов. Каждый из цирков покажет бесплатный спектакль для медработников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом.

Ролики с историями участников акции «Пожалуйста, дышите!» покажут в 11 городах, в числе которых Санкт-Петербург, Астрахань, Новокузнецк, Воронеж, Тула и Тюмень. В Ростове-на-Дону ролики будут транслироваться и в городском транспорте.

Открыть цирковой сезон благотворительными спектаклями для медицинских работников — это большая честь для нас. Прошедший 2020 год стал непростым, и пережить его нам помогли в первую очередь именно они — врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсёстры, — сказал врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков.

МИА «Россия сегодня» инициировала проведение акции «Пожалуйста, дышите!» при поддержке Минздрава РФ, московского департамента здравоохранения, ВОД «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров. Организаторы хотят выразить благодарность врачам и сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью. Федеральный новостной портал NEWS.ru является информационным партнёром акции.

В сентябре 2020 года в Государственном историческом музее в Москве открылась фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!», писал NEWS.ru. На выставке представлены более 30 лучших работ фотокорреспондентов медиагруппы «Россия сегодня», сделанных в период пандемии. Среди них кадры Алексея Майшева из «красной зоны» госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, Ильи Питалева из приёмного отделения в карантинном центре Коммунарки, Владимира Астапковича из Центральной клинической больницы «РЖД — Медицина».