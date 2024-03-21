«Исторический показатель»: названо число проголосовавших на выборах россиян Памфилова: на выборах проголосовало свыше 87,5 млн россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выборах президента России проголосовало 87 576 075 избирателей, заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, это исторический показатель. При этом явка составила 77,49%.

В современной истории России подобных показателей еще не было, — подчеркнула Памфилова.

Также глава ЦИК озвучила официальные итоги голосования. Действующий президент страны Владимир Путин победил с результатом 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 граждан. Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили 3,85% и 3,20% голосов соответственно.

За время кампании из жизни ушли два члена избиркомов, сообщила Памфилова. По ее словам, один человек скончался в Севастополе своей смертью, другой погиб при теракте в Бердянске. Под автомобилем женщины утром 6 марта взорвалась бомба. От полученных травм она скончалась в больнице. При этом член избиркома имела право решающего голоса.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большинство граждан России — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки.