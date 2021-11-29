Исторические дома в Петербурге предложили сдвинуть для строительства моста

Два исторических здания в Санкт-Петербурге на месте строительства Большого Смоленского моста можно передвинуть, чтобы не сносить, рассказал член президиума совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Петербурга Михаил Мильчик. Мост соединит северные и южные районы города в обход центра, сообщают «Невские Новости».

С этими зданиями надо думать, как быть. Два варианта: один маловероятный — перепланировать развязку так, чтобы не затрагивать эти здания. Но попробовать можно. Более вероятно их несколько передвинуть. Практика передвижения домов имеется. Ещё даже до войны дома передвигали. Можно таким способом их сохранить, — объяснил Мильчик.

При этом шесть домов, по его словам, потеряли исторический облик и их можно снести, если экспертиза подтвердит отсутствие ценности. Упомянутые же два дома, имеющие признаки дореволюционной постройки, нужно обязательно защитить, сказал Мильчик.

Ранее в Госдуме предложили привлечь общественных инспекторов к сохранению памятников. Согласно инициативе, общественных инспекторов следует наделить правом беспрепятственно заходить почти во все помещения исторических зданий, снимать на камеру выявленные нарушения, принимать участие в проверках и оказывать госорганам помощь в наблюдении за эксплуатацией памятников.