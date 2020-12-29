Замглавы ОВД «Басманный» задержали за покушение на взятку

https://static.news.ru/photo/535844d8-49ba-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Заместителя главы отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова задержали за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

За покушение на получение взятки задержан замначальника отдела уголовного розыска Басманного ОВД Анзор Хамыстханов. По версии следствия, он должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности работников одной из коммерческих организаций за организацию проституции, — цитирует собеседника ТАСС.

Он добавил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Кроме того, продолжается расследование по делу о хищениях в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Задержана декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. Ранее стало известно, что, по предварительным данным, персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. Сумма хищения не уточняется. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области Владимир Витрук осуждён за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).