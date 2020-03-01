https://static.news.ru/photo/733e06f0-5bb0-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Вертолёт, упавший под Астраханью, не имел сертификата лётной годности, рассказали представители экстренных служб. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать сильный ветер.

Из-за этого пилот не справился с управлением, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Воздушное судно потерпело крушение вечером 28 февраля. Инцидент произошёл в труднодоступном месте в районе села Линейного. По уточнённым данным, вертолёт Robinson принадлежал компании «Аэросоюз-Волгоград». Погибший пилот Виктор Климочкин был учредителем организации. Южное следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 февраля 2020 года в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.