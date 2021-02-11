СМИ: террористы готовят боевиков для терактов на уличных акциях в РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Подконтрольные запрещённой в России организации «Хаят Тахрир аш-Шам» террористы готовят боевиков для совершения преступлений в российских городах во время массовых уличных акций.

Лидерами террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» и других структурно находящихся в «Хаят Тахрир аш-Шам» (все организации запрещены в России) ведётся подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с РФ странах, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.