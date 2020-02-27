Работа над расследованием дела убитого напротив Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова продолжается, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органных.
По его словам, следствие будет идти до полного раскрытия,
Главное, что активность следственной группы не снижается все последние пять лет: изучаются расшифровки телефонных переговоров, анализируется информация, связанная с этим резонансным убийством, исследуются вещественные доказательства, — подчеркнул он.
Собеседник журналистов в качестве примера работы над старым делом привёл арест двух новых обвиняемых в убийстве криминального авторитета, известного как Япончик.
Ранее NEWS.ru писал, что Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в центре Москвы. Исполнителями преступления были признаны пять человек. Они были приговорены к различным срокам заключения. Заказчика убийства не нашли.
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