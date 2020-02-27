https://static.news.ru/photo/95ee8258-5956-11ea-9818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа над расследованием дела убитого напротив Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова продолжается, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органных.

По его словам, следствие будет идти до полного раскрытия, сообщается на сайте СМИ. Информатор, комментируя слова адвоката семьи Немцова об отсутствии следственных действий в течение последнего года, сказал, что это ни о чём не говорит.

Главное, что активность следственной группы не снижается все последние пять лет: изучаются расшифровки телефонных переговоров, анализируется информация, связанная с этим резонансным убийством, исследуются вещественные доказательства, — подчеркнул он.

Собеседник журналистов в качестве примера работы над старым делом привёл арест двух новых обвиняемых в убийстве криминального авторитета, известного как Япончик.

Ранее NEWS.ru писал, что Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в центре Москвы. Исполнителями преступления были признаны пять человек. Они были приговорены к различным срокам заключения. Заказчика убийства не нашли.