Источник РИА Новости рассказал, где в последний раз заметили Собчак РИА Новости: Собчак была замечена на границе Белоруссии и Литвы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак после возбуждения против членов ее команды уголовных дел о вымогательстве была замечена на границе Белоруссии и Литвы, сообщил РИА Новости источник, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, телеведущая пересекала пропускной пункт Видзы пешком.

Пешком через Видзы, — утверждает собеседник агентства.

Фотографий или материальных доказательств источник не предоставил.

В Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен переход журналистки. На кадрах женщина, внешне напоминающая Собчак, идет к пункту пропуска в компании мужчины. На паспортном контроле она указывает, что направляется в Литву.

Населенный пункт Видзы располагается на северо-западе Белоруссии, до столицы Литвы Вильнюса расстояние от него составляет около 130 км.

Ранее днем государственное информагентство уже сообщало, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. При этом согласно данным Telegram-канала «112», Собчак пересекла границу с Литвой примерно в 13:00 мск. Baza, в свою очередь, написала, что, по предварительной информации, для задержания Ксении Собчак правоохранительные органы отправились в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России. По данным ТАСС, правоохранители имели постановление следователя о задержании.

В ночь на 25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Позднее стало известно о задержании еще одного участника по этому эпизоду: им оказался бывший главред «Татлера» Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин). По данным СМИ, он и Суханов проходят по одному делу о вымогательстве у госкорпорации Ростех.

В результате МВД запросило арест Суханова и Романовского до 24 декабря, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следом стало известно, что Собчак также стала подозреваемой по делу.