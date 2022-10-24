Источник рассказал, почему Су-30 в Иркутске не сел на автопилоте Источник заявил, что Су-30 в Иркутске не сел на автопилоте из-за высокой скорости

Фото: EPA/DMITRY REZNIKOV/ТАСС

Разрушенный дом в результате падения самолета Су-30 в Иркутске. Самолёт Су-30 в Иркутске

Источники NEWS.ru рассказали, что упавший в Иркутске истребитель Су-30СМ выполнял испытательный полет в автоматическом режиме и мог сесть без участия летчиков, но этого не произошло из-за высокой скорости. По словам инсайдера, система навигации самолета после завершения запланированного маршрута автоматически включила режим возврата на аэродром, но воздушное судно не смогло приземлиться на автопилоте, когда пилоты потеряли сознание. Поэтому самолет продолжил кружить над городом.

Машина шла по маршруту под САУ (система автоматического управления. — NEWS.ru), в полном автомате на высоте 9000 метров. Перестала выходить на связь. Прошла все ППМ (поворотные пункты маршрута. — NEWS.ru) и так же в автомате включился режим возврат. Снизила на высоту круга на метров 700 — 800, — отметил источник, знакомый с ситуацией.

По словам другого источника NEWS.ru, чтобы самолет мог сесть на автопилоте, аэродром должен быть оборудован соответствующей системой навигации, а самолет — оснащен автоматом тяги, который позволяет уменьшать мощность двигателей и снижать скорость. Если автомат тяги отсутствует или он отключен во время режима автопилотирования, то пилот должен снижать скорость вручную.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Су-30 не приземлился, так как навигационная система самолета не смогла поймать радиолокационный сигнал с аэродрома из-за высокой скорости истребителя.

Если бы не скорость, без [выпущенных] шасси оказался бы на полосе, но из-за маха (превышения скорости звука — NEWS.ru), ограничения по скорости, не произошло захвата глиссады, и самолет продолжил носиться над городом на высоте 600 метров, — заключил источник.

Согласно данным из открытых источников, истребитель Су-30СМ оснащен инерциальной навигационной системой с приемником спутникового сигнала от системы ГЛОНАСС, это обеспечивает высокую точность следования по маршруту. Этот самолет может совершать автоматический полет в разных режимах, включая полет на малых высотах, во время атаки целей, а также выполнять заход на посадку.

Ранее источник NEWS.ru сообщил, что экипаж, состоявший из военного и гражданского летчиков-испытателей, «полностью потерял работоспособность» еще в кабине самолета. По его словам, причиной гибели стала смесь азота с кислородом в баллонах жизнеобеспечения, которые были необходимы летчикам при выполнении полета на высоте 9 тысяч метров. По информации NEWS.ru, на данный момент в конструкторском бюро основной версией крушения Су-30СМ считают ошибку при подготовке баллонов жизнеобеспечения.