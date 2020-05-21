Источник рассказал о состоянии Кадырова, у которого подозревают COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву с подозрением на коронавирус. В настоящий момент его состояние врачи оценивают как стабильное.
Политика доставили в столицу на самолёте,
Официального подтверждения этой информации нет.
Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.
По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.
Власти республики никак не комментировали данные ни о перелёте Кадырова, ни о возможном заражении главы региона коронавирусной инфекцией.
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