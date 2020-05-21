Источник рассказал о состоянии Кадырова, у которого подозревают COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e357310-9b80-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву с подозрением на коронавирус. В настоящий момент его состояние врачи оценивают как стабильное.

Политика доставили в столицу на самолёте, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. В настоящий момент за ним наблюдают медики.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.

Власти республики никак не комментировали данные ни о перелёте Кадырова, ни о возможном заражении главы региона коронавирусной инфекцией.