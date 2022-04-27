Источник рассказал, как охранялся детсад под Ульяновском «Известия»: в детсаду под Ульяновском были только две тревожные кнопки

Детский сад «Рябинка» / Фото Максим Иванов/ТАСС

В детском саду посёлка Вешкайма Ульяновской области, где накануне были убиты два ребёнка и сотрудница, были установлены две тревожные кнопки, но их не успели нажать, рассказал «Известиям» осведомлённый источник. По его словам, охрана в детском саду тоже была, но сторож дежурил только ночью и вечером.

Источник также уточнил, что силовиков вызывали на место стрельбы по телефону, обратившись на номер 112.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка, пятилетний мальчик и няня. Сам стрелок покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть росгвардейцы.