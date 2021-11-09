Источник: Пятый канал переедет в Москву

Редакция Пятого канала планирует переезд из Санкт-Петербурга в Москву, где находится штаб-квартира «Национальной Медиа Группы». Об этом NEWS.ru рассказал источник, близкий к руководству НМГ.

Сейчас штаб-квартира канала находится в центре Петербурга, однако скоро она переместится в столицу, рассказал информатор. В пресс-службе Пятого канала NEWS.ru заявили, что опровергают эту информацию.

Телеканал начал вещать на всю страну в 2006 году, а в 2018-м запустил международную версию. Контрольным пакетом канала владеет «Национальная Медиа Группа», 27,6% принадлежит петербургскому правительству.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга намерены обратиться в полицию из-за новости в сатирическом издании ИА «Панорама». Там сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте многократно вырастет в период нерабочих дней. Материал раскритиковал губернатор Александр Беглов. ИА «Панорама» известно своими юмористическими публикациями, которые зачастую воспринимаются всерьёз и цитируются даже авторитетными и официальными СМИ.