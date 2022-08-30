Источник: Oxxxymiron пока не обращался к адвокатам по поводу иска Источник: рэпер Oxxxymiron пока не обращался к адвокатам по поводу иска об экстремизме в песне

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Мирон Федоров / Oxxxymiron

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) пока не обращался к адвокатам в связи с иском и.о. прокурора Москвы Сергея Савенкова, потребовавшего признать экстремистскими произведения музыканта «в интересах РФ», заявил NEWS.ru источник из окружения исполнителя.

Не обращался, — отметил собеседник.

Накануне в прокуратуре сообщили, что экстремистскими могут признать песню и клип Oxxxymiron «Последний звонок». В композиции усматривается «публичное оправдание идеологии насилия», добавили в надзорном ведомстве.

В начале июля ряд СМИ сообщил, что среди промоутеров начал распространяться список, где указаны артисты, чьи выступления в России были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Oxxxymiron, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение военной операции РФ на Украине или покинули страну после 24 февраля.