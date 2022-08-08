Названы сроки реабилитации Чубайса после госпитализации ТАСС: реабилитация Чубайса может занять четыре недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Реабилитация экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса может занять четыре недели, сообщил ТАСС источник, близкий к семье политика. Ранее этот источник сообщил, что Чубайс отправился из Италии в Германию на реабилитацию.

Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели, — сказал он.

О госпитализации Чубайса стало известно 31 июля. По словам его жены, у бизнесмена диагностировали синдром Гийена — Барре — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что спровоцировать заболевания могла инфекция, бактериальная или вирусная. Кроме того, синдром у Чубайса мог развиться после гриппа или коронавируса. Главной опасностью этого заболевания является паралич дыхательных мышц.

6 августа Чубайс был выписан из больницы в Сардинии, ему предстоит специальный реабилитационный курс в немецком Франкфурте. Врачи считают, что с большой долей вероятности причиной ухудшения здоровья бизнесмена стал синдром Гийена — Барре, а не отравление. Из-за этой болезни у Чубайса стали отказывать руки и ноги.