МЧС предложило изменить отношение к ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/b0848b60-afc0-11ea-afd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

МЧС РФ предлагает понизить уровень чрезвычайной ситуации в Норильске с федерального на региональный. Новые рекомендации могут вступить в силу с 20 июня 2020 года.

Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации предложил министру Зиничеву снизить уровень чрезвычайной ситуации с федерального до регионального с 20 июня. Министр это решение поддержал, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Кроме того, руководство по ЧС предложено передать главку МЧС по Красноярскому краю.

29 мая 2020 года в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн горючего из резервуара ТЭЦ. Пострадало уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.

По делу проходят ещё четверо фигурантов. Это главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор предприятия Павел Смирнов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

По мнению СК, предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным, именно это и привело к ЧП.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.