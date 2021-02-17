Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освободить Навального

https://static.news.ru/photo/0037dbf4-7121-11eb-ad71-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приняли решение, которое предписывает РФ освободить оппозиционного политика Алексей Навального из-под стражи. Об этом рассказал инсайдер в секретариате Совета Европы.

Он пояснил, что суд воспользовался правилом 39 регламента ЕСПЧ о применении обеспечительных мер. Но решение официально ещё не опубликовано.

Серьёзные сомнения насчёт правомерности такого решения, не подкреплённого конкретными фактами и законными основаниями, сохраняются и в самом суде, — рассказал собеседник ТАСС.

До этого ситуацию с ЕСПЧ и Навальным разъяснили в Минюсте РФ. В ведомстве объяснили, что российская сторона не сможет выпустить на свободу осуждённого по делу «Ив Роше» Навального, несмотря на требование Европейского суда в рамках обеспечительных мер. В обратном случае это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определённым переходом за красную линию».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.

Сам оппозиционер, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», делится со своими подписчиками впечатлениями о тюремной жизни и строит планы на будущее. В них входит и изготовление заточки, сообщал NEWS.ru.