Источник: делегация из Баку едет в Дагестан на помощь соотечественникам

https://static.news.ru/photo/d91ea2e0-afb1-11ea-a579-fa163e074e61_660.jpg Фуад Шахиев Фото: derbrayon.ru

Азербайджанская делегация приедет 16 июня 2020 года в Дагестан (РФ). Дипломаты попробуют решить вопрос о возвращении на родину соотечественников, проживающих в палаточном лагере на территории российского региона, где недавно произошёл конфликт.

Сегодня в Дагестан прибудет делегация из официальных лиц, в состав которой, предположительно, войдёт и замглавы МВД, — передаёт РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне и.о. руководителя Дербентского района Дагестана — Фуад Шахиев — рассказал, что граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на полицейских, повредили пять служебных автомобилей. Причиной конфликта стали проблемы с пересечением границы.

Ситуацию удалось стабилизировать в ночь на 16 июня. По предварительной информации, травмы получили семь силовиков. Злоумышленники кидали в них камни, кроме того, пострадали три азербайджанца.

Ранее NEWS.ru писал, что пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по решению МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней страны, которые не смогли попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально там находилось чуть более 200 человек, позднее палаточный городок был расширен ещё на 150 мест. Лагерь размещён недалеко от села Куллар.

По словам и.о. руководителя Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, в лагере случаются волнения, азербайджанцы требуют выпустить их на родину.