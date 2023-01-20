Истерический фольклор: откуда берутся слухи про звонки «газовиков-убийц» Циркулирующая несколько лет по миру волна городских легенд про призывы к детям открыть конфорки вновь накрыла Россию

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В соцсетях и чатах в разных концах России завирусилась аудиозапись телефонного звонка неизвестной женщины, которая, представляясь сотрудницей газовой службы, призывает своего собеседника-ребёнка открыть на два часа конфорки на плите якобы для проверки. В связи с этим власти Приморского края, а также СМИ в разных регионах стали утверждать об «украинском следе». Однако эта же запись уже «гуляла» по интернету почти пять лет назад не только в РФ, но и в Казахстане. А до этого постсоветское пространство, в том числе и саму Украину, накрыла паника по поводу похожих суицидальных инструкций по мотивам итальянского мультсериала Winx Club. NEWS.ru выяснил, как рождаются такие истории и какова их природа.

От инструкций до звонков

На днях Министерство образования Приморского края предупредило жителей региона о том, что «неизвестные звонят российским детям и просят включить домашние электроприборы, в том числе газовые плиты». В сообщении на сайте правительства региона, а также в новости государственного агентства ТАСС говорится, что речь идёт «о возможных провокациях в отношении детей со стороны украинских нацистов».

Аудиозапись такого звонка накануне распространили в социальных сетях. Девушка-провокатор разговаривает с маленьким ребёнком. Сначала она убеждается, что дома нет никого кроме ребёнка, затем просит пойти на кухню, включить газ и убедиться, что чувствуется его лёгкий запах. После этого она говорит, что нужно пойти в свою комнату, лечь и отдыхать, предупреждая: «Маме звонить не надо», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Также чиновники отмечают, что в соцсетях размещаются «скриншоты мессенджеров, где неизвестные обсуждают, как эффективнее организовать провокацию». Неизвестные якобы рекомендуют «заходить в социальную сеть „ВКонтакте“, где многие пользователи, в том числе несовершеннолетние, указывают свой номер телефона», а также «писать им о том, что проводится срочная газовая проверка и что нужно включить все четыре конфорки и на пару часов уйти в другую комнату».

Пресс-служба при этом не представила ни аудиозапись, ни скриншоты, а также не пояснила, как было определено возможное происхождение провокации. Этим феноменом заинтересовалась антрополог Александра Архипова. Она выяснила, что предупреждение об «украинской диверсии» опубликовал 13 января в группе WhatsApp «Мобилизация Лабинский район» (Краснодарский край) некий «пользователь с ником в виде сердечка» и приложил аудиофайл. Это же предупреждение, по словам исследователя, стало распространяться «по группам, посвящённым мобилизации, Z-пабликам и вслед за этим — родительским чатам».

Помимо Приморского края предупреждения о возможных или якобы уже поступающих звонках детям от «газовиков» появлялись в Крыму, Татарстане, Хабаровском крае, Магаданской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в других субъектах. Всего, по подсчётам Александры Архиповой, за пять суток об этом появилось «как минимум около 300 статей в СМИ», а также 28 тысяч репостов в соцсетях.

По словам антрополога, речь идёт о «подделке», потому что завирусившаяся запись телефонного разговора неизвестной женщины с ребёнком получила известность ещё летом 2018 года. Тогда, например, этот же аудиоматериал транслировал «Первый канал Евразия», сообщая, что подобные звонки от имени газовиков злоумышленники совершали в Казахстане. В газовой службе называли это фейком, а в МВД соседнего государства тогда призывали жителей страны «не поддаваться на провокацию». Опрошенный тележурналистами психолог заявил, что женщина, уговаривавшая ребёнка включить газ на кухне, умеет профессионально общаться с детьми, не исключив, что она может иметь опыт работы воспитателем. Также об этом явлении в 2018 году говорили другие СМИ Казахстана и России — почти пять лет назад сообщалось, что рассылка диалога «гуляла» в якутских соцсетях, а также добралась до Амурской области и других регионов РФ.

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За несколько лет до этого целый ряд стран накрыла волна «суицидального контента» на схожую тематику, параллельно с историями про «Синего кита» и прочие «группы смерти». Ещё в 2014 году видеоблогер Дмитрий Карпов обратил внимание, что под влиянием популярного у детей мультсериала «Winx Club: Школа волшебниц» в Рунете распространилась инструкция «Как стать феей огня в домашних условиях», призывающая включить газ на кухне и ложиться спать. В 2015-м пятилетняя девочка из Чебоксар решила испробовать рецепт и получила 50% ожогов тела. В 2016-м, как отмечает Александра Архипова, тема с «газовой феей» приобрела характер паники не только в России, но и в Казахстане, а также на Украине, где тоже сталкивались с опасными играми с газовыми плитами, именуемыми «Квест Феи Винкс» и «Квест Розовые феи». В 2017 году украинские исследователи, как и российские коллеги, констатировали, что в соцсетях стало много кураторов подобных квестов.

Мотив заниматься кураторством — чаще всего деньги (если у тебя в группе более 5000 подписчиков, ты получаешь за это деньги от соцсети). Кроме того, это быстрый способ пропиарить свой образ, пусть и «фейковый», и «поиграть в Бога». В интервью сами «кураторы» говорят, что так они «достигают уровня Бога, могут распоряжаться чужими жизнями». Можно сказать, когда и что делать человеку, и полностью его контролировать, — отмечала в 2017 году координатор детской линии доверия «Ла страда Украина» Алёна Кривуляк.

Гендиректор итальянской компании Rainbow Иджинио Страффи, который занимается созданием анимации и в частности отвечает за бренд Winx Club, обращался в прокуратуру Москвы с просьбой завести уголовное дело в отношении создателей провокационной инструкции.

Компания Rainbow с глубоким сожалением отмечает факт распространения материала, который очевидно содержит инструкцию по совершению суицида и использует персонажей Winx Club. Компания Rainbow, чья продукция направлена на продвижение ценностей доброты среди детей, шокирована подобным циничным материалом, очевидно направленным на причинение вреда детям, — цитировало РИА Новости сообщение пресс-службы итальянской компании.

Газовики в Свердловской области выпускали памятку для потребителей, выражая обеспокоенность по поводу распространения «инструкции по превращению в фею».

Эта ситуация и в последующем продолжала будоражить общественность. Роскомнадзор блокировал страницы с суицидальной инструкцией, в 2017 году депутат Ирина Яровая обращалась в Генпрокуратуру и МВД, требуя принять меры и обратить внимание не только на интернет, но и на СМС-рассылки. В ходе проверки только во Владимире полиция выявила «32 предполагаемых куратора, подстрекающих несовершеннолетних к совершению суицидов». В МВД тогда установили 42 IP-адреса страниц, которые были «зарегистрированы в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Омской, Оренбургской и Саратовской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, на территории республик Украина, Беларусь, Казахстан».

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«Потрясает невероятным идиотизмом»

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с NEWS.ru заявил, что «все эти истории [с „газовиками“] выглядят как дополнительная истеризация населения».

Чем больше общество не уверено и чем больше ощущает себя вне безопасности, тем, возможно, оно более склонно как побитый щенок жаться к ноге власти: типа кто ещё может нас защитить? Как вариант, это может быть одним из способов поддержания лояльности населения. И второй вариант — нам постоянно говорили, что источник анонимных звонков находится на Украине, поэтому нельзя отследить и наказать виновных. Это тоже возможно: телефонный терроризм — это тоже терроризм, а терроризм — орудие слабого. Украина всегда чувствовала себя слабее по отношению к России и искала возможность всё-таки насолить, так что история с «газовиками» тоже вполне укладывается в эту логику, — заявил Рощин.

Он напомнил, что на протяжении нескольких лет в стране фиксировались постоянные звонки по поводу якобы заминированных торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ, судов и других общественных мест. И подобные явления заставляют общество «поверить в любые подобного рода вещи».

Люди знают, что такие «хулиганы» действительно существуют, и поэтому могут поверить [в лжегазовиков], потому что это явление основано на распространённом по всему миру страхе перед террористами. Эти «минирования» всё продолжаются и продолжаются, и никакой борьбы с этим не предлагалось, поэтому не удивительно, что на этот счёт возникла теория, что это дело рук не телефонных террористов, а спецслужб, которые таким образом к чему-то готовят народ, — пояснил собеседник NEWS.ru.

При этом Рощин подчеркнул, что звонки детям с просьбами открыть конфорки — это «куда более изощрённое развитие чьей-то задумки», чем практика телефонного терроризма. И это, по его словам, «довольно странное явление, потому что не очень понятно, как это вообще делается, каким образом предполагаемый телефонный террорист определяет, что именно сейчас в доме, куда он звонит, находится ребёнок, что он один, что он маленький и что там есть именно газовая плита».

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С одной стороны, отмечает психолог, слух о «газовиках» «потрясает невероятным идиотизмом», но с другой стороны, «уже несколько лет — сначала из-за пандемии COVID-19, а затем и СВО — люди находятся в состоянии постоянного стресса». Поэтому, «изумление происходящим выбивает людей из колеи, заставляя усомниться в повседневной реальности».

На этом фоне любые самые дикие теории вполне могут становиться вирусными, потому что люди не знают, во что верить. По сути, произошли две реализации больших страшилок. Мало кто верил, что может начаться глобальная пандемия, которая остановит планету, и что люди будут умирать в прямом эфире. Всё это до 2020 года в массовом сознании воспринималось как фантастика и фильмы ужасов. Потом то, что где-то рядом будут рваться бомбы, а танки рваться в атаку, тоже было чем-то из области фантастики. Но когда сбываются самые дикие фантастические страхи, сообщения о том, что некие террористы собираются взрывать дома, общаясь с детьми, вполне могут «зайти», потому что людям ничему удивляться уже не приходится, — резюмировал Алексей Рощин.

Как считает антрополог и научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов, в случае со звонками лжегазовиков, как и со слухами о том, что в определённом месте часто собирается пробка на дороге, или о появлении редких продуктов в каком-то магазине во времена позднесоветского дефицита, речь идёт о городских легендах. Последние далеко не всегда бывают страшилками, являясь частью фольклора, который «функционирует более или менее всегда и в любом сообществе».

При этом Влахов подчёркивает, что с научной точки зрения «невозможно точно сказать, кто их обычно создаёт», потому что «это коллективное произведение, лишённое автора», а исследователи лишь наблюдают, как легенды передаются по цепочке. Также исследователь не считает верными утверждения об обязательной целенаправленности вброса тех или иных «бродячих сюжетов», которые «функционируют более-менее всегда».

Разговоры о каких-то вбросах и иных намеренных действиях для того, чтобы эти вещи становились предметом всеобщего внимания, с моей точки зрения, являются преувеличением. Это коллективный, лишённый персонального авторства процесс, происходящий относительно спонтанно в любом сообществе. Понятно, что вызываются к жизни они в зависимости от благоприятного контекста и связаны с актуальными событиями окружающего мира. Это законы функционирования городских легенд и в принципе фольклора. Такие легенды цикличны — они появляются, актуализируются, деактуализируются и так далее. Иногда всплывают старые сюжеты, о которых давно не было слышно, и в таком случае велик соблазн сказать, что это было специально кем-то инспирировано — украинцами, Навальным, ФСБ или кем-то ещё. Телефонный терроризм, звонки «газовиков» и другие подобные истории хорошо ложатся в единую цепочку и единый мотив, но фактические подтверждения того, что кто-то это всегда целенаправленно организует, вряд ли можно обнаружить, — пояснил Влахов в беседе с NEWS.ru.

Антрополог также обратил внимание на то, что у всех этих историй есть свой срок жизни и со временем они забываются. Например, некогда распространённые легенды о том, что нельзя пинать никакой мусор на улице, потому что в нём может быть бомба, сейчас в России «относительно неактуальны, потому что такое в реальности не происходит». А какие-то живут дольше, потому что они более универсальные и широкие.

В начале 2022 года NEWS.ru анализировал феномен массовых телефонных лжеминирований, который во многих российских городах в определённый период стал привычным информационным фоном. Эксперты в области борьбы с терроризмом тогда констатировали, что «минирующие» различные соцобъекты злоумышленники часто бывают недоступными для спецслужб, потому что используют интернет-сервисы, обеспечивающие анонимность и обходящие российские блокировки.