https://static.news.ru/photo/e835db82-cf28-11e9-943f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чего хотят женщины» Фото: Paramount Pictures

Росстат провёл исследование и выяснил, как изменится соотношение полов в стране в ближайшие 15 лет. Сейчас на тысячу мужчин приходится 1154 женщины.

Тенденция увеличения числа женщин по отношению к мужчинам до 2036 года немного спадёт, пишет « Комсомольская правда ». Соотношение к этому времени составит 1128 женщин на тысячу мужчин.

Сейчас разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России составляет примерно 10 лет. Данный показатель является одним из самых больших в мире, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории демографии Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Девочки рождаются чаще мальчиков, но проблема в том, что в нашей стране перекос в женскую сторону наступает слишком рано, пояснил заведующий кафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. По данным Минздрава, мужчины в России чаще всего умирают от инсульта или инфаркта.

При этом единственным регионом, где мужчин живёт больше, чем женщин, является Чукотка. Самыми «мужскими» регионами в России являются Ямал, Магадан и Якутия.

Наибольшее число женщин проживают в центральных регионах страны. При этом город Иваново — действительно город невест. Девушек тут намного больше, чем молодых людей.

Согласно статистике, оказалось, что шанс найти жениха в сельской местности гораздо выше. Там мужчин больше во всех возрастных группах до 40 лет.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что продолжительности жизни в стране у женщин выросла до 78 лет 6 месяцев, у мужчин — до 68 лет 6 месяцев, писал News.ru.