Исследователи выяснили, каким политикам доверяют россияне разных поколений

https://static.news.ru/photo/0f2af7ce-0239-11eb-a789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи провели опрос, целью которого было выяснить, каким действующим политикам доверяют жители России, относящиеся к разным поколениям. В рамках исследования респонденты были разделены на несколько групп.

По результатам опроса выяснилось, кому более других доверяют представители «Поколения Оттепели» (1946–1965 г. р.), «Поколения Застоя» (1966–1985 г. р.), «Поколения Перелома» (1986–1989 г. р.) и «Поколения Цифрового» (2000–2002 г. р.).

Оказалось, что самые возрастные респонденты наибольшую симпатию испытывают к Павлу Грудинину. На втором месте у них находится глава МЧС Сергей Шойгу, а на третьем — глава МИД РФ Сергей Лавров. «Поколение Застоя» доверяет более всего тому же Грудинину. За ним следуют лидер КПРФ Геннадий Зюганов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков соответственно.

Топ-3 политиков для «Поколения Перелома» с первого по третье место выглядит так: оппозиционер Алексей Навальный, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и Песков. Представители «Цифрового Поколения» на первую позицию выдвинули экс-президента Дмитрий Медведева. На втором месте оказался Навальный, а на третьем — Жириновский, сообщает «Ромир».

Как ранее писал NEWS.ru, большинство жителей России уверены, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать в месяц не менее 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Согласно исследованию, больше трети респондентов (31,2%) уверены, что нормальная жизнь возможна при заработке в 50–70 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25%) не согласны с этим и видят свою жизнь нормальной при более высоком уровне ежемесячных доходов — 70–100 тысяч рублей.