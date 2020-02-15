https://static.news.ru/photo/d5d3c75a-4ff8-11ea-a58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Женщины при выборе мужчины для длительных отношений не интересуются доступностью мужчин. Не обращают внимания они и на легковерных и слабохарактерных, выяснили исследователи.

Речь, впрочем, не про всех представительниц слабого пола, а в первую очередь про молодых девушек студенческого возраста, поскольку опрос проходил в одном из американских университетов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование британских учёных, опубликованное в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Специалисты выяснили, что женщины, как и мужчины, легко определяют партнёров, настроенных на секс без обязательств, однако не настроены связывать с ними длительные отношения. Поэтому они чётко разграничивают для себя тех, с кем могли бы сойтись для краткосрочной романтической связи, и тех, с кем решились бы строить серьёзные длительные отношения.

Женщин не привлекают мужчины, которыми легко манипулировать или которых легко обманывать, — рассказала один из авторов исследования психолог Лора Адэйр.

Среди критериев, на которые обращают внимание девушки, оказались романтический настрой, который проявляется при соблазнении, физическое здоровье, а также внешняя привлекательность и интеллект.

Ранее, как писал NEWS.ru, сексолог назвал возраст, в котором женщины наиболее склонны к изменам. В «зоне риска» оказались представительницы прекрасного пола, которым от 35 до 40 лет.