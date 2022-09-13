Исследователь НИФИ: треть россиян не умеет принимать финансовые решения Исследователь НИФИ Харнас: треть россиян почти не умеет принимать финансовые решения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти треть населения России практически не умеет оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения, рассказала РИАМО руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас. По ее словам, высоким уровнем финансовой грамотности обладает только 10% граждан, при этом больше половины россиян хотели бы повысить свой уровень знаний в этой области.

Она также добавила, что к 2030 году планируется повысить уровень финансовой грамотности 80% населения России до уровня выше среднего, сейчас этот показатель в районе 60%.

Очень высокий уровень финансовой грамотности сегодня у 10–12% населения. Это локомотив для экономики страны. Такие люди не попадаются в лапы мошенников, создают спрос на рынке товаров, принимают осознанные и взвешенные решения об инвестировании в акции российских предприятий, готовы активно участвовать в проектах, связанных с открытым бюджетом, — пояснила Харнас.

Количество интересующихся финансовой грамотностью людей стремительно увеличивается. По словам Харнас, на сегодняшний день в повышении финансовой грамотности заинтересованы 53% россиян. 26% из них хотят увеличить свой доход,16% — научиться разбираться в финансовой ситуации, такая же доля хочет повысить общеобразовательный уровень, а 11% хочет научиться вести личный бюджет (11%).

Аналитический центр НАФИ ранее опубликовал данные опроса, согласно которым доля людей, обладающих достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить уровень жизни на какое-то время при потере работы, среди москвичей в полтора раза выше, чем среди жителей остальных регионов. Доля таких жителей столицы составляет 66%, доля всех россиян — 46%