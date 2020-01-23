https://static.news.ru/photo/efb9446e-3e88-11ea-8c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозрения на заболевание коронавирусом троих пациентов, прибывших из Китая в Санкт-Петербург, в инфекционной больнице имени Боткина не подтвердились.

… не подтвердился коронавирус теми методиками, которыми искали в инфекционной больнице Боткина, — передаёт сообщение пресс-службы учреждения ТАСС

Там напомнили, что анализы туриста, госпитализированного из аэропорта Пулково, выявили парагрипп третьего типа. У гражданки КНР обнаружили грипп «А». Возбудителя заболевания у китайского студента пока не выявили.

Город Ухань стал местом распространения вируса в конце декабря 2019 года. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Как ранее писал NEWS.ru, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что у двоих пациентов, которые попали в больницу с подозрением на заражение новым вирусом 2019-nCoV, нет признаков болезни.