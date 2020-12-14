Исследования подтвердили эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4%

https://static.news.ru/photo/82d31e5a-3e15-11eb-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.

Они были получены через 21 день после введения первой дозы. Расчёт происходил из анализа данных добровольцев, которые получили как первую, так и вторую дозу вакцины или плацебо, в третьей, и заключительной точке исследований. Также, как сообщается на официальном сайте, посвящённом первому в мире зарегистрированному препарату от коронавируса, эффективность «Спутника V» в тяжёлых случаях COVID-19 является стопроцентной.

Разработчики напоминают, что уникальность вакцины заключается в использовании двух различных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека. Такой подход предусматривает создание более сильного и длительного иммунитета по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для обеих доз.

Новые данные об эффективности вакцины центра Гамалеи чрезвычайно обнадёживают. Сегодня стало очевидным, что конец пандемии возможен только благодаря массовой вакцинации всего населения планеты. В этой связи обеспечение равного доступа к эффективным и безопасным вакцинам, в том числе к препарату «Спутник V», для населения каждой страны должно стать целью международных организаций и иностранных регулирующих органов, — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также акцентировал внимание на том, что анализ данных на третьем, и заключительном контрольном пункте клинических испытаний вакцины подтвердил её эффективность более чем на 90%. По его словам, интерес к препарату проявляют международные компании.

Полученные данные лягут в основу отчёта, который будет использован при подаче заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах. Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к вакцине, поскольку использование компонентов «Спутника V» в сочетании с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность, — рассказал Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мурашко сообщил, что вакцину «Спутник V» доставили во все регионы РФ для масштабного применения вещества. Чиновник отметил, что соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено.