Стало известно, кто в России ходит больше всех Исследование «ВКонтакте»: больше всех в России ходят москвичи и влюбленные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы, женщины со статусом «Все сложно», а также пожилые и влюбленные граждане совершают больше шагов, чем остальные россияне. Таковы результаты исследования физической активности пользователей сервиса «Шаги» социальной сети «ВКонтакте» в 2023 году. Среди других итогов работы команды сервиса - вычисление наибольшей длины шага. Она оказалась у жителей Москвы, Сочи и Махачкалы — 65 см.

Самый короткий шаг выявлен на Дальнем Востоке: у жителей Хабаровска этот показатель составляет 51 см, во Владивостоке — 57 см. Москвичи являются лидерами по количеству пройденных шагов в день — в среднем 7 116. Следом за ними идут жители Балашихи с 7 078 шагами, на третьем месте оказался Санкт-Петербург c 7 062 шагами. Екатеринбуржцы в среднем делают 6 962 шага в день, жители Подольска — 6 912. Замыкает рейтинг Оренбург, где среднее количество шагов в день составляет 5 946, что на 19,7% меньше, чем у Москвы.

Наименее активным месяцем в плане ходьбы в городах с холодной зимой оказался январь.

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