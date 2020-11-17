Исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на детях могут начать зимой

https://static.news.ru/photo/9253d430-28b9-11eb-bddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты планируют провести исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на детях в декабре, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, исследования будут проводиться на 100 добровольцах в возрасте от 14 до 17 лет.

Данное исследование, мы планируем к ним приступить в декабре этого года, — уточнил он на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Максютов также отметил, что центр 16 ноября получил разрешение на проведение исследований в рамках открытого контролируемого исследования безопасности реактогенности, иммуногенности на людях старше 60 лет. Всего специалисты намерены привлечь 150 добровольцев.

Исследование в рамках открытого контролируемого исследования безопасности реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах. Разрешение уже получено от 16 ноября текущего года, — отметил Максютов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнётся в ближайшем будущем.

«ЭпиВакКорона» разрабатывается в новосибирском центре «Вектор». Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет запущено два её варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Препаратом привились Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

В настоящее время фазу клинических испытаний проходят вакцины «Спутник V» института имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и препарат центра РАН имени Чумакова.