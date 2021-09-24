Исследование: в новые города Сибири готова переехать почти половина россиян

Почти половина россиян готова переселиться в новые города Сибири, которые предложил построить глава Минобороны Сергей Шойгу. Основными причинами они называют гарантированную работу и большую зарплату, следует из исследования банка «Открытие», сообщает РИА Новости.

Аналитики выяснили , что «безусловную готовность» переселиться на новое место жительство выразили 7% участников опроса, ещё 41% готовы переехать туда при определённых условиях. Не пожелали жить в этих городах, если они будут построены, 51% респондентов.

Готовность к переезду связали с гарантированной работой и зарплатой в два-три раза выше, чем сейчас, 29% россиян. За подъёмные свыше одного миллиона рублей согласны переехать 12% опрошенных, а 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуре.

Россияне не намерены жить в новых городах из-за плохого климата и слишком холодной погоды (44% опрошенных), неудобного географического положения (31%) и категорического нежелания менять нынешнее место жительства (28%).

В целом к идее постройки новых городов в Сибири положительно отнеслось 40% респондентов, негативно — 27%.

Опрос проводился 22–24 сентября среди более одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что жители европейской части России вряд ли поедут в новые сибирские города, строительство которых можно сравнить с освоением Зауралья времён СССР. Так оценил инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу урбанист, основатель «Лаборатории гражданской инженерии» Пётр Иванов.