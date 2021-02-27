Исследование показало, каких подарков на 8 Марта ждут россиянки

Россиянки в Международный женский день получат от мужчин украшения, косметику и подарочные сертификаты, те подарки, которые хотят.
Таковы результаты исследования сервиса для размещения объявлений,
Остальные предпочтения женщин распорядились так: поездка за город — 17%, путёвка — 15%, интересная книга — 10%. Почти совсем не интересуют женщин посуда — 7%, алкоголь — 2% и деньги — 1%.
Мужчины о подарках думают иначе. Так, 44% из них собираются подарить косметику и парфюмерию, а 28% — подарочный сертификат. Раскошелиться на ювелирные украшения готовы 27% мужчин.
Большинство — 71% — россиян готовы потратить на подарок до 5 тысяч рублей, ещё 15% опрошенных мужчин не против расстаться с суммой от 5 до 10 тысяч рублей, и только 6% мужчин планируют потратить более 10 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разговоры о нехватке цветов перед весенними праздниками не соответствуют действительности, а на таможне нет никаких задержек. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). По словам таможенников, у добросовестных импортёров нет никаких трудностей на рынке.