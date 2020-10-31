Испытавшая на себе «ЭпиВакКорону» Попова рассказала о результатах прививки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, испробовавшая на себе вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», рассказала о первых результатах прививки.
Я вакцинирована, у меня очень хороший титр антител, — сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Попова подчеркнула, что даже при наличии антител считает себя обязанной носить маску, потому что заботится о здоровье окружающих.
Новосибирский центр «Вектор» — организация, подведомственная Роспотребнадзору. Вакцина их производства была зарегистрирована 14 октября. Её производство уже началось.
В гражданский оборот будет выпущено два варианта этого препарата. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь.
Помимо Поповой, «ЭпиВакКороной» привилась и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве в течение ноября начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Cпутник V» центра имени Гамалеи. Это первая российская вакцина от COVID-19, сейчас она проходит пострегистрационный этап исследований, писал NEWS.ru.