Испытатели вакцины от коронавируса из МГМУ приобрели иммунитет к болезни

https://static.news.ru/photo/5bbf75ce-cae9-11ea-b63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добровольцы, принимавшие участия в тестировании вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, приобрели иммунитет к заболеванию, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Специалист отметила, что обычно иммунитет появляется через несколько суток после проведения вакцинации. Вторая группа добровольцев была выписана 20 июля, первая — 15 июля, сообщает РИА Новости.

У всех добровольцев иммунитет был... Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита — буквально через несколько дней, — пояснила Смолярчук.

По её словам, максимум защиты волонтёры приобретут через три недели, когда запустится реакция иммунной системы, а как долго будет «держаться» иммунитет, покажет следующая фаза испытаний.

Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет, — сказала руководитель Центра.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев, которые состояли из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Как писал NEWS.ru ранее, благодаря успешно проведённым испытаниям вакцина от коронавируса может быть передана в производство с опережением планов на неделю-полторы, считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын.