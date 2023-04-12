Испытатель рассказал о главной опасности для человека в космосе Испытатель Нефедов назвал невесомость главной опасностью для человека в космосе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главной опасностью для человека в космосе является состояние невесомости с точки зрения физиологии, рассказал космический испытатель Сергей Нефедов. Он поделился со СМИ, что человек при возвращении на Землю будет испытывать серьезную перегрузку, которая может привести в том числе и к предынфарктному состоянию. Специалист отметил, что с таким столкнулись космонавты Виталий Севастьянов и Андриян Николаев, которые установили рекорд по длительности полета.

В космосе самое страшное — это невесомость с точки зрения физиологии. Если находиться долго в этом состоянии, то можно и на Землю не вернуться. <...> В свое время, когда летали Севастьянов и Николаев, они установили рекорд — 18 суток, но, когда они вернулись на Землю, они не смогли ходить, и состояние было плачевное: приближенное к инфарктному состоянию, — рассказал Нефедов.

Испытатель рассказал, что провел 56 суток в воде, погружаясь в специальную ткань, чтобы не началось отслоение кожи. Он объяснил, что это было необходимо, так как в ходе испытания человек получает такую же нагрузку, как космонавт при выходе на орбиту. Нефедов рассказал, что перегрузки представляют собой ускорение свободного падения. Вес человека при этом увеличивается. Космонавтам необходимо пройти две нагрузочные пробы: восьмикратную в течение 20-60 секунд и десятикратную в течение 10 секунд.

В мою же задачу входило другое — сколько максимально можно выдержать на этих перегрузках? Я понимаю, что на мне большая ответственность, нужно всех опередить. Вместо 30 секунд на восьмикратной я работаю 17 минут. Естественно, все в обмороке, — рассказал испытатель.

Нефедов объяснил, что нужно постоянно находиться под контролем врачей, тренироваться и поддерживать свое здоровье. По его словам, космический испытатель должен иметь высокий уровень мотивации, чтобы преодолевать себя.

Историк космонавтики Сергей Александров ранее заявил, что России нужна собственная орбитальная станция для дальнейшего освоения космоса. По мнению специалиста, пилотируемая космонавтика в будущем не утратит своего значения.