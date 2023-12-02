Подозреваемых отправили на нары: кто похитил ребенка, что грозит бандитам Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Калужской области арестовал на два месяца четырех подозреваемых в похищении восьмилетней школьницы. По данным следствия, трое мужчин и женщина совершили преступление с целью выкупа. Из-за широкой огласки похищения ребенка в СМИ подозреваемые отвезли его в деревню Таратухино в Тульской области и оставили на улице. О том, как злоумышленники похитили девочку и какой тюремный срок им грозит, — в материале NEWS.ru.

Кто и каким образом похитил второклассницу

1 декабря полиция задержала четверых человек — троих мужчин и женщину — по подозрению в похищении восьмилетнего ребенка в Калужской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнила Волк.

Зачем злоумышленники украли девочку

Ранее стало известно, что девочка по имени Злата пропала 29 ноября. После обеда школьный автобус высадил ее с одноклассниками на остановке. Девочке оставалось пройти порядка 700 метров, однако домой она так и не вернулась. Вечером того же дня похитители написали в мессенджере матери Златы и потребовали выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемыми оказались фермеры из деревни Касьяново. Telegram-канал SHOT сообщил, что злоумышленников удалось вычислить по камерам наблюдения. Полицейские проследили за машиной подозреваемых и пришли к дому, где они скрывались. Разыскиваемых задержали.

По данным Telegram-канала SHOT, в похищении участвовали 37-летняя Ирина, ее супруг Аркадий, бывший муж Дмитрий и старший сын Андрей. У Ирины шестеро детей, младшей девочке исполнилось два года. Глава Касьяново Любовь Митрохина рассказала, что вся семья проживала на окраине села и не поддерживала общение с местными жителями.

«Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности», — уточнила Митрохина.

Позже Следственный комитет опубликовал кадры задержания похитителей девочки. По информации ведомства, подозреваемые затащили ребенка в машину, когда она вышла из школьного автобуса в Козельске. Они хотели потребовать выкуп, но ввиду широкой огласки бросили ребенка в деревне поблизости.

«По версии следствия, 29 ноября 2023 года около 15 часов девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице», — говорится в сообщении.

Фото: СК РФ

Что рассказала школьница о похитителях

Злата рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила представитель СК России по региону Лилия Латыпова. Она добавила, что девочка помнит о том, что у похитителей было много животных.

«Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным три раза в день», — сообщила Латыпова.

Злата также рассказала, что сильно испугалась, когда незнакомцы посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Она говорила «боюсь», но ей никто не отвечал.

Злата считалась пропавшей без вести более суток. Впоследствии RT опубликовал момент встречи школьницы с матерью после похищения.

Кто взял на себя вину в похищении несовершеннолетней

Утром 2 декабря подозреваемые в похищении девочки были доставлены в суд, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, один из подозреваемых Аркадий Новиков взял всю вину на себя. Он утверждал, что действовала не его семья, а он единолично.

Эту версию подтвердил пасынок Аркадия Андрей Новиков. По его словам, отчим самолично привел девочку и посадил ее в машину.

37-летняя Ирина Новикова заявила, что не знала о похищении. По ее словам, муж назвал Злату дочерью друга и заявил, что ее нужно подвезти. В зале суда Ирина уверяла, что не способна причинить зло ребенку, так как сама является многодетной матерью.

По итогам заседания все подозреваемые в похищении девочки были арестованы на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«В Калужском районном суде Калужской области только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении восьмилетней девочки в Козельске. Суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который в последующем может быть продлен», — говорится в сообщении.

Если их вина будет доказана, то всем четверым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Двое из арестованных были ранее судимы за покушение на убийство и преступление против собственности и личности.



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