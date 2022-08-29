Испортивший картину охранник Ельцин Центра обжалует свой приговор Адвокат Бушмаков рассказал о намерении бывшего охранника Ельцин Центра обжаловать приговор

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Ельцин Центр

Решение суда Екатеринбурга о вынесении обвинительного приговора бывшему охраннику Александру Васильеву, который испортил картину на выставке в Ельцин Центре, будет обжаловано, рассказал адвокат Алексей Бушмаков. В разговоре с «360» он также уточнил, что его подзащитный не сможет выполнить назначенные судом 180 часов обязательных работ при принудительном наблюдении у врача-психиатра.

Учитывая состояние здоровья моего подзащитного, как он будет эти часы отрабатывать? Какую работу ему определит уголовная исполнительная инспекция, пока неизвестно, — сообщил адвокат.

Васильеву было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также он должен пройти лечение и наблюдаться у врача-психиатра. Мужчину признали виновным в порче имущества в общественном месте. Ни он, ни его защитник Алексей Бушмаков не присутствовали на оглашении приговора. Осужденный не согласен с приговором и намерен требовать прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа.

В Ельцин Центре ранее назвали незаслуженным приговор охраннику Бушмакову. В пресс-центре комплекса отметили, что сотрудник, нарисовавший глаза картине, страдал от ментальных заболеваний и его не нужно было брать на работу в частное охранное предприятие. После инцидента в здании усилили контроль за сохранностью произведений искусств. Сообщается, что картина полностью отреставрирована и ущерб устранили без последствий.