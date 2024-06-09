«Испортить судьбу»: школьников предостерегли от покупки ответов на ЕГЭ Рособрнадзор сообщил о всплеске мошеннических атак из-за ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Со школьников собирают деньги, номера карточек и ПИН-кодов, при этом в обмен им выдают какой-то «мусор», не имеющий ничего общего с реальными ответами на экзамен, объяснил он. Мошенники таким образом могут испортить судьбу ребенка, добавил Музаев.

Вообще мы наблюдаем в этом году очень много мошенников в том же Telegram. Создают аккаунты, звонят, просят деньги, собирают номера карточек, ПИН-коды и так далее. <...> Продают какой-то мусор или открытые варианты с сайта ФИПИ. Кто-то пытается заработать или испортить судьбу ребенка, навести панику в обществе, что утечки есть, чтобы ребята волновались, — рассказал он.

Ранее Музаев сообщил, что порядок проведения единого государственного экзамена не предусматривает досмотра учеников. Он отметил, что в регламенте прописан только проход рамок. Глава Рособрнадзора пояснил, что это работает так же, как в аэропортах, когда сотрудники просят выложить предметы, из-за которых сработала рамка.