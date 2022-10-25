«Используют грязную бомбу» : Матвийчук о возможном подрыве Каховской ГЭС Эксперт Матвийчук предположил, что ВСУ могут использовать «грязную бомбу» для подрыва Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

ВСУ с помощью британских подводных дронов могут подорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, используя «ту самую грязную бомбу», чего допускать ни в коем случае нельзя, таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он указал, что украинские военнослужащие не оставляют попыток подобраться к электростанции, несмотря на большие потери.

Так как Украина не прекращает попыток подобраться к Каховской ГЭС, нам это может сулить достаточно серьезные неприятности, потому что ВСУ совершенно спокойно с помощью британских подводных дронов могут подорвать платину, используя как раз ту самую грязную бомбу, о которой сейчас все говорят, и этого допускать нельзя ни в коем случае, — заявил собеседник.

Матвийчук подчеркнул, что ВСУ на протяжении всех выходных пытались атаковать окрестности Херсона, но при этом понесли большие потери и откатились на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что Москва распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС, поскольку это может привести к гибели тысяч людей. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку на протяжении последних пяти месяцев. Ежедневно прилетает до 120 ракет, в том числе выпущенных РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона намеренно нацеливает удары на Каховскую дамбу.